صورة أرشيفية

الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

17 مايو، 2023
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أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد الذي يشهد قتالا عنيفا منذ منتصف نيسان/أبريل.

وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 2,6 مليار دولار – مقابل 1,75 مليار دولار في تقديرات كانون الأول/ديسمبر -. واشارت إلى حاجتها إلى 470,4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد الفارين من السودان هذا العام إلى مليون لاجئ.

المصدر
أ ف ب
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17 مايو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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