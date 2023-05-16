دوري أبطال أوروبا: إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ النهائي الاول منذ 2010

بلغ إنتر الايطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.

وسجل المهاجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74)، ليضرب إنتر موعدًا في نهائي 10 حزيران/يونيو في إسطنبول مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب أو مانشستر سيتي اللذين يلتقيان الاربعاء في إنكلترا (1-1 ذهابًا).