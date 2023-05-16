الحركة التقدمية الكويتية

الحركة التقدمية الكويتية تتقدم بخالص التهنئة للمرأة الكويتية بذكرى إقرار حقوقها السياسية

16 مايو، 2023
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تقدمت الحركة التقدمية الكويتية بخالص التهنئة للمرأة الكويتية بذكرى إقرار حقوقها السياسية في 16 مايو 2005، حيث أصبح اليوم رمزاً لكفاح المرأة واعترافاً مستحقاً بأهميتها في نهضة البلاد ودورها في كل المجالات، وقد أنتُزع هذا الحق بعد نضالات خاضتها المرأة للمطالبة بها، مستندة على حقها الدستوري في القضاء على جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل.

ودعمت الحركة نضال كافة النساء في الكويت من أجل نيل حقوقهن المساوية للرجل وإلغاء أي مظهر للتمييز ضدهن في كافة المجالات.

المصدر
بيان صحفي
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16 مايو، 2023
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