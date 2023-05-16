مقاتلة من طراز إف 16

لندن تعتزم بناء “تحالف دولي” لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

16 مايو، 2023
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أشارت رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى أن لندن تعتزم بناء “تحالف دولي” لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز اف-16، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

واشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في أيسلندا، على “العمل معا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (…) بدءا بالتدريب ووصولا إلى تسليم مقاتلات اف-16”.

والقمة هي الرابعة للمنظمة التي تأسست قبل 75 عاما. وترمي إلى مضاعفة الوسائل لمحاسبة روسيا جنائيا عن الدمار والجرائم المرتكبة في إطار غزوها أوكرانيا.

أشار بيان دوانينغ ستريت إلى أن سوناك “جدّد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي”، مضيفا أن رئيسي الوزراء “اتّفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية”.

الإثنين استقبل سوناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهّد تزويد أوكرانيا قريبا صواريخ للدفاع الجوي ومسيّرات هجومية.

ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الأوروبيين بإمداد بلاده بطائرات مقاتلة لتمكين الجيش الأوكراني من ضرب القوات الروسية في العمق.

الإثنين في لندن أبدى زيلينسكي تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.

وسبق أن زوّدت المملكة المتحدة أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات ومدافع وانظمة للدفاع الجوي وآليات مدرّعة قتالية.

كذلك زوّدت كييف دبابات بريطانية من طراز تشالنجر ودرّبت قوات أوكرانية على قيادتها.

المصدر
أ ف ب
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16 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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