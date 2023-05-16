سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يعرب عن الاعتزاز بدور المرأة الكويتية البارز في مسيرة بناء الوطن الغالي

16 مايو، 2023
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أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة يوم المرأة الكويتية عن اعتزازه بالدور البارز للمرأة الكويتية في مسيرة البناء لوطننا الغالي.

وأكد سموه حفظه الله على أهمية هذا الدور في تعزيز تنمية المجتمع الكويتي مشيرا حفظه الله إلى المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص تهانيه إلى كافة أخواته وبناته نساء الكويت الكريمات في هذه الذكرى السنوية متمنيا سموه حفظه الله لهن كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه.

المصدر
كونا
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16 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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