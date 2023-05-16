سمو أمير البلاد يعرب عن الاعتزاز بالإسهامات البارزة للمرأة الكويتية في المسيرة الطموحة للوطن العزيز

سمو أمير البلاد يعرب عن الاعتزاز بالإسهامات البارزة للمرأة الكويتية في المسيرة الطموحة للوطن العزيز

أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم المرأة الكويتية عن الاعتزاز بالإسهامات البارزة للمرأة الكويتية في المسيرة الطموحة للوطن العزيز.

وأكد سموه رعاه الله على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الكويتية في مختلف الميادين لتحقيق متطلبات النهضة التنموية التي ينشدها الجميع.

مستذكرا سموه حفظه الله بكل الفخر المواقف الوطنية المشرفة للمرأة الكويتية في مختلف الظروف التي مر بها الوطن العزيز وقيامها بواجبها دون تردد أو كلل وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب.

وأشاد سموه رعاه الله بما حققته المرأة الكويتية من مكاسب متعددة لا سيما في إقرار كامل حقوقها السياسية والتي أثبتت دوما أنها جديرة باستحقاقها.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص تهانيه إلى كافة أخواته وبناته نساء الكويت الكريمات في هذه الذكرى السنوية متمنيا سموه رعاه الله لهن كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه.