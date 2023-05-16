وزيرة الخارجية الليبية: الكويت داعمة لاستقرار ليبيا وعلاقاتنا الثنائية تاريخية ومتجذرة

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء عن الفخر والتقدير للعلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة طويلا بين بلادها ودولة الكويت والشعبين الشقيقين.

وقالت المنقوش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام زيارتها الرسمية إلى البلاد إن دولة الكويت دائما وأبدا هي داعم لاستقرار ليبيا لا سيما في أحلك الظروف مشيدة بما تبذله الكويت من جهود داعمة لاستتباب الأمن والاستقرار في بلادها ومساعيها الدائمة للنهوض بها انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربت عن سعادتها بزيارتها الرسمية لدولة الكويت ضمن جولتها الخليجية ولقائها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين تعتبر تجسيدا لعمق العلاقةالمتميزة بينهما.

وأوضحت أن زيارتها تناولت بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك معربة عن اعتزازها بالمواقف والسياسة الكويتية فيما يتعلق بالملفات العربية والإقليمية والدولية.

وردا على سؤال عن جولتها الخليجية خصوصا على أعتاب عقد القمة العربية أكدت نجاح هذه الجولة وأن هناك إجماعا خليجيا ودعما حقيقيا نحو استقرار ليبيا ودعم ما يريده الليبيون لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه سيتجسد تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وبشأن الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة في ليبيا شددت على أن هناك اتفاقا دوليا على ضرورة السعي في المسار الانتخابي لا سيما وأن المنطقة تواجه الآن تحديا آخر وهو الاستقرار في السودان الشقيق وأعربت عن أملها في أن ينعم هذا البلدالشقيق بالاستقرار والأمن والأمان.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح التقى في وقت سابق من اليوم الوزيرة المنقوش وجدد بهذه المناسبة دعم دولة الكويت المطلق لدولة ليبيا الشقيقة وكل ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.