“الداخلية”: تنظيم حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع قطاعات الوزارة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز المشاركة المجتمعية مع كافة جهات المجتمع المدني في البلاد، نظمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، وذلك بمشاركة جميع قطاعات وزارة الداخلية في مقر وزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد اليوم الثلاثاء الموافق 2023/5/16.

وتهدف الحملة الى زيادة الوعي والتشجيع على التبرع بالدم والمشاركة الإيجابية في إنقاذ حياة الأشخاص ، مما له من آثار صحية جيدة تعود بالنفع على صحة الانسان.

وأعرب المشاركون في الحملة عن خالص شكرهم، وامتنانهم للقائمين على هذه المبادرة الكريمة والمشاركة الفعالة لجميع المتبرعين من رجال قوة الشرطة على الدور الإنساني الذي يُسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.