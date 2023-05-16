“الهلال الأحمر”: إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية متوجهة إلى السودان هي الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها 10 أطنان من المواد الاغاثية والطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت ومن خلال حملة (الكويت بجانبكم) ستسير المزيد من طائرات الإغاثة للأشقاء في السودان تنفيذا للتوجيهات السامية بتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب السوداني الذي يواجه ظروفا معيشية صعبة من جراء الاوضاع الداخلية في البلاد.

وأضاف أن الكويت كانت على قدر الحدث وقدر المسؤولية ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الممتدة للشعب السوداني مشيرا الى أن الطائرات الاغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات للهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية للاشراف على توصيلها.

وذكر الزيد أن التبرع لحملة (اغيثوا السودان) يأتي تكاتفا مع الاشقاء السودانيين وتعبيرا عن مشاعر الود والمحبة الراسخة بين شعبي البلدين ومساهمة في التخفيف من معاناتهم.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.