“القوى العاملة” توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع “الشؤون” و”اتحاد الجمعيات” لتكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية

وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية تهدف كمرحلة أولى إلى تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ويليها تكويت بقية الوظائف في الأقسام الأخرى.

وقال مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيادة نسب توظيف الكويتيين بالقطاع الأهلي.

وأضاف العتيبي أن النائب الأول وجه بوضع أولوية لتفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجيهات الحكومة ومنها مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1430) لسنة2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة في هذا الصدد كان أبرزها تشكيل لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية التي صدرت بالمرسوم رقم (38) لسنة 2023.

ولفت إلى أنه تم كذلك إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (891/ ثانيا) لسنة 2023 بشأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي سيناط بها تحديد السياسات المرتبطة بتنظيم التركيبة السكانية بالبلاد برئاسة الشيخ طلال الخالد.

وأكد أن القطاعات المختصة ب(القوى العاملة) تعكف على إنجاز العديد من المشاريع التي تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجعلها من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلين عن الجمعيات التعاونية و(القوى العاملة) و(وزارة الشؤون) و(اتحاد الجمعيات) وذلك للاشراف على التعيينات.