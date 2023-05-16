البلدية: رفع 21 سيارة مهمله وسكراب ووضع 134 ملصقا لسيارات وقوارب مهملة على إثر جولات ميدانية

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة وقد أسفرت عن رفع 21 سيارة وقوارب مهمله وبقالات وحاويات سكراب بالاضافة الى وضع 134 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين وحاويات تجارية تمهيدا لازالتهم بعد انتهاء المدة المحددة ورفع 56 درب من المخلفات وتبديل 16 حاوية قديمة بجديدة .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.