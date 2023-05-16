وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن 75 عاما

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن 75 عاماً

16 مايو، 2023
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ودعت سوريا، اليوم، المخرج هشام شربتجي عن 75 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وجاءت الوفاة بعد أشهر من انتكاسات عانى منها الراحل إثر جلطة دماغية كان تعرض لها قبل عامين تقريباً.

ورغم إعلان ابنته المخرجة رشا شربتجي خلال الفترة الماضية، تحسن حالته إلا أنه بقي متعباً حتى أعلنت وفاته اليوم.

من مؤسسي نهضة الدراما السورية

ويعد شربتجي المخرج السوري وهو مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة.

وحصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.

ويلقب الراحل بـ “شيخ الكار”، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.

المصدر
وكالات
الوسوم
16 مايو، 2023
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