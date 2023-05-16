وزيرة الشؤون تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المجتمعي ودعم تمكينها بمراكز صنع القرار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الثلاثاء اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المجتمعي ودعم تمكينها بمراكز صنع القرار في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة البغلي خلال حفل انطلاق فعالية نظمتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة الكويتية تحت شعار (تمكين المرأة الكويتية) الذي يصادف 16 مايو من كل عام بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.

وقالت إن مشاركة واهتمام وزارة الشؤون يهدفان لتسليط الضوء على انجازات المرأة الكويتية في مختلف الميادين بجانب الرجل علاوة على تفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن احتفاء هذا العام يتميز بمشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يعنى بتعزيز دور المرأة وإبراز قدراتها وتشجيعها على الانخراط في البرامج والانشطة التنموية في منظومة متكاملة مع قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمة المجتمعية.

وأعربت عن فخرها بالمكانة التي تحظى بها المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة والتي أهلت البلاد لان تكون الأولى خليجيا في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين مشيرة الى انها تتطلع إلى مزيد من وصول المرأة الكويتية للغايات المثلى عبر المشاركة الفاعلة في الخطط التنموية.

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري

من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الفعالية إن الوزارة عبر مشاريعها تسعى لتمكين المرأة مبينا أنها تعد ركنا أساسيا في المجتمع.

وأضاف المطيري أن قضية المرأة تحظى باهتمام بالغ من جهات عدة مبينا أن جزءا من الخطة التنموية للبلاد يتضمن برنامجا حكوميا يتمثل في مبادرة (تمكين المرأة) إضافة إلى قطاعات المجلس الأعلى للأسرة وقطاع التنمية بإدارة الرعاية الأسرية وغيرها من القطاعات المهتمة والعاملة بهذا الشأن.

وشدد على أن وزارة الشؤون تعتبر وزارة (إنسانية) تنال المرأة النصيب الأكبر من اهتمامها لما لها من دور فاعل ومؤثر بالمجتمع.

الجلسة الحوارية لمختصات بقضايا المرأة الكويتية