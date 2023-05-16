دمار بسبب الإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

مقتل 41 شخصا على الأقل بالإعصار موكا في ولاية راخين في بورما

16 مايو، 2023
0 14 دقيقة واحدة

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين البورمية إلى 41 على الأقل الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في بورما حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحافي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار “يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا”.

وأوضح “سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين”.

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما.

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما في وقت سابق الاثنين بمقتل خمسة اشخاص على الاقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.

ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.

المصدر
فرانس برس
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16 مايو، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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