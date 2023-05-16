الداخلية: ضبط 7 مخالفين منهم شخصين بتهمة ممارسة الطب بدون ترخيص في السالمية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية وبرفقة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة تمكنت من ضبط (7) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة منهم شخصين بتهمة ممارسة الطب بدون ترخيص، من خلال الحملات المستمرة على (العيادات الطبية) في منطقة السالمية.

وأعلنت الإدارة أنه تم اتخاذ اللازم من قبل وزارة الصحة بحقهم، كما تم ضبط (7) أشخاص مخالفين لقانون الاقامة بمنطقة السلام، وجاري احالة جميع المخالفين لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم وجاري واحالة المخالفين الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.