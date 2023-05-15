رئيس البرلمان العربي يستنكر بشدة تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وقال العسومي في بيان إن هذا يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها.

وأكد أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان يتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق اليوم تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب معربة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لهذا الاعتداء ولجميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي كافة ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.