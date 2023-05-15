وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب

15 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم اليوم الاثنين للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للإعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.

المصدر
كونا
الوسوم
15 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

15 مايو، 2023

فيصل النواف: الأمن السيبراني ضرورة لحماية المؤسسة العسكرية من المخاطر الإلكترونية

15 مايو، 2023

الكويت تدعو “يونسكو” إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المؤسسات التعليمة في فلسطين والسودان

15 مايو، 2023

وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإزالة معوقات تطوير سوق المال الكويتي

15 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى