وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الإثنين في مطار الكويت الدولي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير – الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد وسفير ليبيا الشقيقة لدى دولة الكويت سليمان الساحلي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.