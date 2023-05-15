أمين “مجلس التعاون”: ماضون في جهود استكمال مراحل الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين ان دول المجلس والأمانة العامة للمجلس والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية.

ونقلت أمانة مجلس التعاون في بيان عن البديوي قوله خلال المشاركة بمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي ان ربط دول مجلس التعاون بسكك الحديدة يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

وأكد البديوي حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون وصولا للتكامل المنشود في جميع المجالات.

واشار الى ان دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس.

واضاف البديوي أن انجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية يساهم بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين بين دول المجلس ودعم الاستثمارات المشتركة.

وأضاف ان الدول الأعضاء والأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية تتابع تنفيذ مشروع سكة الحديد الذي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع حيث انتهت بعض دول المجلس من بناء أجزاء من المشروع داخل أراضيها منها تشييد مسار السكة الحديدية من الامارات حتى الحدود مع السعودية.

ويقام معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في العاصمة الاماراتية أبوظبي خلال الفترة من ال15 حتى ال16 من مايو الحالي بمشاركة عدد من صناع القرار في قطاع النقل العربي وعدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لمشغلي السكك الحديدية الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة.