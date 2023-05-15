فيصل النواف: الأمن السيبراني ضرورة لحماية المؤسسة العسكرية من المخاطر الإلكترونية

أكد الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني أهمية الأمن السيبراني لضمان حماية سرية المعلومات وتأمين المؤسسة العسكرية من المخاطر الإلكترونية.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن مركز مراقبة أمن المعلومات في ركن أول أمن سيبراني من المقدم مهندس أحمد علي عبدالله عن الجهود المبذولة لمواكبة أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني ورفع قدرات المختصين به في مواجهة حالات الاختراق والقرصنة.

وأشار النواف إلى أن القيادة في الحرس الوطني تقدم كل الدعم لتكريس الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية التي تجمعها بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع الحرس الوطني، مشيداً بقدرات مركز مراقبة أمن المعلومات وقدرات كوادره في سرعة ودقة تنفيذ المهام، مما يفعّل دور الحرس الوطني في الدفاع عن الوطن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.