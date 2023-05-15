من استقبال الوفد التجاري السويسرس

“غرفة التجارة”: 783 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع سويسرا في 2021

15 مايو، 2023
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قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اليوم الاثنين إن حجم التبادل التجاري مع الاتحاد السويسري بلغ 783 مليون دولار في عام 2021 داعيا الى بذل المزيد من الجهود لزيادتها في ضوء العلاقات الاقتصادية المتنية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة للجوعان خلال استقباله بمقر الغرفة وفدا اقتصاديا سويسريا برئاسة السفير السويسري لدى الكويت تيزيانو بالميلي ومشاركة قنصل عام سويسرا في دبي ورئيس مركز الاعمال السويسري للشرق الاوسط فرانك ايغمان.

وأكد الجوعان أهمية هذه اللقاءات التي تعتبر أحد أدوات التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وغيرها.

بدوره أعرب السفير بالميلي عن سعادته بالتعاون القائم بين الطرفين مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب السويسري للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات والذي مثل هدفا رئيسيا لهذه الزيارة إذ تعرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في سويسرا وبحث إقامة بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.

من جانبه قال القنصل ايغمان إن اللقاء يأتي لإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين للالتقاء واستعراض فرص التعاون المشترك موضحا أن الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين ضخمة ومتعددة.

ودعا المستثمرين للعمل الجاد على تعزيز التبادل التجاري وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وشهد اللقاء عرضا من قسم خدمات المستثمرين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول البيئة الاستثمارية في الكويت إذ تقدم العديد من الحوافز منها ملكية استثمار بنسبة 100 في المئة إلى جانب إعفاء من الضريبة لمدة 10 أعوام.

المصدر
كونا
الوسوم
15 مايو، 2023
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