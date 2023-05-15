وزير التجارة والصناعة محمد العيبان

وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإزالة معوقات تطوير سوق المال الكويتي

15 مايو، 2023
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أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة متخصصة بدراسة مقترحات إزالة معوقات تطوير سوق المال الكويتي ووضع المقترحات والآليات والحلول اللازمة في هذا الشأن بعضوية عدة جهات حكومية.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن اختصاصات اللجنة تتضمن وضع الخطط لتطوير السوق والمقترحات بشأن تفعيل آلية التمويل الجماعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والنظر في وضع مؤشرات قياس التنافسية لسوق المال الكويتي.

وأضافت أنه من حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل أداء مهامها فضلا عن الانتقال إلى الجهات ذات الصلة والاطلاع على كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع وعلى الجهات ذات الصلة تسهيل مهمة اللجنة في أداء مهمتها متى طلب منها ذلك.

المصدر
كونا
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15 مايو، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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