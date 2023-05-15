الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص

الغيص: صناعة النفط العالمية تتطلب استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار حتى عام 2045

15 مايو، 2023
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أشار الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إلى أنه مع نمو السكان والاقتصادات سيحتاج العالم إلى المزيد من الطاقة في العقود المقبلة، لافتا إلى أن النقص المزمن في الاستثمار يحتاج إلى تصحيح.

وتوقع الغيص أن يمثل النفط 29% على الأقل من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045، موضحا أن إجمالي متطلبات الاستثمار العالمي لصناعة النفط وحدها تبلغ 12.1 تريليون دولار من الآن وحتى 2045 وهو ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار سنويًا.

وأضاف الغيص أنه قد لا يكون هناك حل واحد يناسب الجميع لمستقبل الطاقة المستدامة، لكن التعاون والعمل الشامل سيكونان ضروريين لتحقيق انتقال عادل ومستدام، مؤكدا على أن الدول الأعضاء في “أوبك” مستعدة وراغبة وقادرة على لعب دور رئيسي في المساعدة لتوفير الطاقة للعالم وتقليل الانبعاثات.

المصدر
وكالات
الوسوم
15 مايو، 2023
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