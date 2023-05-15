البلدية: غلق 3 معاهد صحية في المنقف خلال جولة تفتيشية

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة المنقف بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الأحمدي سعد الشيبه بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة المنقف على المحلات والاعلانات قد أسفرت عن غلق 3 معاهد صحية (مساج) لاستغلالهم المحل في اغراض تتنافى مع النظام والآداب العامة بالإضافة الى تحرير 3 مخالفات وبناء عليها تم اغلاق المعهد الصحي.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .