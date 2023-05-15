استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم (عسكر) للاجئين شرق مدنية (نابلس) صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب صالح صبرة (22 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر فيما أصيب آخر في الأطراف.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وأخذت مقاسات منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة تمهيدا لهدمه فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 152 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي منهم 33 شهيدا في العدوان الأخير على قطاع غزة.