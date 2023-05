“غارديينز أوف ذي غالاكسي” يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حافظ “غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3” (Guardians of the Galaxy Vol. 3) من استوديوهات “مارفل” على تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الثاني على التوالي، محققا عائدات بلغت 60,5 مليون دولار، بحسب شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وتتمحور قصة الفيلم الذي وصل إجمالي إيراداته العالمية إلى نصف مليار دولار، على مجموعة مرتزقة بين المجرّات، ويؤدي الأدوار الرئيسية فيه كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين ديزل.

وكان “غارديينز أوف ذي غالاكسي” انتزع الصدارة الأسبوع الماضي من فيلم “ذي سوبر ماريو براذرز موفي” (The Super Mario Bros. Movie) الذي حافظ هذا الأسبوع على المركز الثاني بإيرادات بلغت 13 مليون دولار محلياً، مع تخطي مجموع عائداته عالمياً 1,2 مليار دولار.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم “بوك كلوب: ذي نكست تشابتر” (Book Club: The Next Chapter) من إنتاج “فوكوس فيتشر”، وهو تكملة لعمل رومانسي لقي قبولاً قوياً لدى الفئات الأكبر سناً.

وحقق الفيلم 6,5 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له. ووصف المحلل في شركة “فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش” ديفيد أ. غروس هذه النتيجة بأنها “بداية بطيئة” للعمل، لكنه أقر بأن “الجماهير الأكبر سناً تأخذ وقتاً قبل أن تُقبل على مثل هذه الأفلام”.

الفيلم، الذي يتابع أربعة أصدقاء في رحلة لفتيات متقدمات في السن إلى إيطاليا، يضم النجمات ديان كيتون وجين فوندا وكانديس بيرغن وماري ستينبورغن، وجميعهنّ في السبعينيات أو الثمانينيات من العمر.

وجاء رابعاً في الترتيب فيلم “إيفيل ديد رايز” (Evil Dead Rise) من إنتاج “وورنر براذرز”، محققاً 3,7 ملايين دولار. وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند بطولة الفيلم في دورَي شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

في المركز الخامس، بتراجع مركز واحد أيضاً عن الأسبوع الفائت، حل فيلم شركة “لاينز غايت” الكوميدي الدرامي “آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت” (“Are You There God؟ It’s Me, Margaret”) الذي يتناول مرحلة المراهَقَة ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم. وحقق الفيلم عائدات بلغت 2,5 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- “هيبنوتك” مع 2,4 مليون دولار.

7- “جون ويك: تشابتر 4” مع 1,9 مليون دولار.

8- “لوف أغاين” مع 1,6 مليون دولار.

9- “إير” مع 750 ألف دولار.

10- “دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز” مع 740 ألف دولار.