إسبانيا: وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح في حريق بمستشفى في مدريد

إسبانيا: وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح في حريق بمستشفى في مدريد

أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الاثنين وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح طفيفة إثر حريق نشب في مستشفى (سان كارلوس) بالعاصمة مدريد.

وقال التلفزيون الاسباني ان الحريق نشب في غرفة بالطابق الخامس من المستشفى متسببا بوفاة رجل مريض يبلغ من العمر 68 عاما كان يشغل الغرفة الواقعة في جناح الطب النفسي.

وأضاف ان التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر الليلة الماضية مبينا ان المريض كان بمفرده لحظة اندلاع الحريق وقد يكون هو من أضرم النيران عمدا.

وذكر ان 24 شخصا بينهم أفراد الشرطة وطاقم أمن المستشفى وطاقم التمريض أصيبوا بجروح طفيفة واحتاجوا إلى رعاية طبية.

وقال ان الحريق لم يؤثر على مرافق المستشفى وتم إجلاء 17 مريضا إلى أقسام أخرى حرصا على سلامتهم.