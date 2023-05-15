صورة أرشيفية

إسبانيا: وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح في حريق بمستشفى في مدريد

15 مايو، 2023
0 14 أقل من دقيقة

أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الاثنين وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بجروح طفيفة إثر حريق نشب في مستشفى (سان كارلوس) بالعاصمة مدريد.

وقال التلفزيون الاسباني ان الحريق نشب في غرفة بالطابق الخامس من المستشفى متسببا بوفاة رجل مريض يبلغ من العمر 68 عاما كان يشغل الغرفة الواقعة في جناح الطب النفسي.

وأضاف ان التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر الليلة الماضية مبينا ان المريض كان بمفرده لحظة اندلاع الحريق وقد يكون هو من أضرم النيران عمدا.

وذكر ان 24 شخصا بينهم أفراد الشرطة وطاقم أمن المستشفى وطاقم التمريض أصيبوا بجروح طفيفة واحتاجوا إلى رعاية طبية.

وقال ان الحريق لم يؤثر على مرافق المستشفى وتم إجلاء 17 مريضا إلى أقسام أخرى حرصا على سلامتهم.

المصدر
وكالات
الوسوم
15 مايو، 2023
0 14 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

زيلينسكي في باريس لبحث “الحاجات الملحة” لأوكرانيا

14 مايو، 2023

موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا

14 مايو، 2023

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يدعو إلى تظاهرات في البلاد

14 مايو، 2023

الرئيس الألماني يستقبل زيلينسكي في برلين

14 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى