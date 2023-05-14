الدوري الإسباني: برشلونة يضمن اللقب الـ27 في تاريخه والأول منذ 2019

الدوري الإسباني: برشلونة يضمن اللقب الـ27 في تاريخه والأول منذ 2019

ضمن برشلونة لقب بطل الدوري الاسباني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والاولى منذ عام 2019 على أرض جاره ومضيفه إسبانيول بالفوز عليه 4-2 وبالتالي زاد من صعوبة مهمته في البقاء في الدرجة الاولى الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وحسم برشلونة نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 11 و40 رافعا رصيده الى 21 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وهدف للمدافع أليخاندرو بالديه هو الأول له بألوان النادي الكاتالوني (20).

وعزز المدافع الآخر الدولي الفرنسي جول كونديه تقدم برشلونة في الشوط الثاني بهدف رابع (53)، فيما سجل البديل خافي بوادو (74) وخوسيلو (90+2) هدفي الشرف لأصحاب الأرض (74).

وحقق برشلونة الأهم لأنه كان بحاجة الى الفوز لحسم اللقب قبل أبع مراحل من نهاية الموسم، وكان له ما أراد فعزز موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي بطل الموسم الماضي ريال مدريد.

وهو اللقب الثاني لبرشلونة بقيادة مدربه لاعب وسطه الدولي السابق تشافي هرنانديس بعد الاول في مسابقة الكأس السوبر المحلية مطلع العام الحالي في العاصمة السعودية الرياض.

في المقابل، زادت مهمة إسبانيول في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

واندفع إسبانيول منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، فيما كان برشلونة الأكثر خطورة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر بيدري الذي تلقى كرة على طبق من ذهب من المدافع الفرنسي جول كونديه داخل المنطقة سددها بيمناه بجوار القائم الايمن (6).

ونجح ليفاندوفسكي في منح التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة عرضية لبالديه من الجهة اليسرى فتابعها بركبته اليسرى من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (11).

وأضاف بالديه الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية لبيدري تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (20).

وكاد ليفاندوفسكي يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه ابعدها الحارس باتشيكو الى ركنية (24)، قبل أن يفعلها في الدقيقة 40 اثر تمريرة عرضية للبرازيلي رافينيا من داخل المنطقة تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (40).

وأهدر المهاجم السابق لبرشلونة الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت فرصة ذهبية لتقليص الفارق عندما تلقى كرة داخل المنطقة هيأها لنفسه وسددها قوية ابعدها تير شتيغن الى ركنية لم تثمر (45).

وعزز كونديه تقدم برشلونة بهدف رابع بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للدولي الهولندي فرينكي دي يونغ (53).

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف الشرف للضيوف بتصديه لتسديدة قوية للبديل خافي بوادو (70).

ونجح بوادو في محاولته الثانية عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانفرد بتير شتيغن قبل أن يلعبها ساقطة من خارج المنطقة داخل المرمى الخالي (74).

وسجل خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستغلا كرة مرتدة مع القائم الأيسر.

إلتشي يسدي خدمة لريال مدريد

أسدى إلتشي صاحب المركز الأخير وأول الهابطين الى الدرجة الثانية خدمة الى ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر.

وسجل فيديل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

وهو الفوز الرابع فقط لإلتشي هذا الموسم وجاء بعد أسبوعين فقط على هبوطه رسميا الى الدرجة الثانية عقب خسارته امام ألميريا 1-2 في المرحلة الماضية.

وأوقف إلتشي سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للقطب الثاني للعاصمة وألحق به الخسارة السابعة هذا الموسم مقدما خدمة كبيرة للنادي الملكي بحرمانه أتلتيكو من استعادة المركز الثاني.

وكان أتلتيكو مدريد انتزع المركز الثاني من ريال مدريد بفوزه على قادش 5-1 وخسارة ريال مدريد امام ريال سوسييداد 2-0 في المرحلة الماضية، لكن رجال المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي استعادوا مركزهم بالفوز على خيتافي 1-0 السبت وخسارة رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني اليوم.

وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد وبفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يملك فرصة حسم اللقب في حال فوزه على جاره ومضيفه إسبانيول لاحقا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي بعد المباراة: “ارتكبنا بعض الأخطاء، كانوا أكثر حدة منا ولعبوا مباراة جيدة. بدأنا بشكل سيئ، وعندما سنحت لنا فرص العودة في النتيجة في الشوط الثاني، لم نكن واقعيين”.

وأضاف “أريد أن أهنئ إلتشي على الالتزام الذي أظهره لاعبوه رغم هبوطهم الى الدرجة الثانية، هذا جمال كرة القدم. لقد تمكنوا من تسجيل الهدف الذي أهديناه لهم. تبقى لنا أربع مباريات لضمان مقعد في مسابقة دوري الأبطال، وهو هدف مهم أيضا ويصعب تحقيقه عامًا بعد عام”.

فالنسيا يتنفس الصعداء

وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1

وبكر فالنسيا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة بواسطة المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت، وأدرك السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش التعادل لسلتا فيغو مطلع الشوط الثاني (60)، قبل أن يخطف ألبرتو ماري هدف الفوز للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وطرد المدافع البرازيلي لفالنسيا غابريال باوليستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل للضائع بتلقيه الانذار الثاني.

واستغل فالنسيا جيدا خسارة ألميريا أمام مضيفه أوساسونا 1-3 السبت وقادش أمام ريال مايوركا 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة وخيتافي امام مضيفه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها أمس فتخلص من المركز الثامن عشر مرتقيا الى الرابع عشر برصيد 37 نقطة معززا حظوظه في البقاء.

في المقابل، مني سلتا فيغو بخسارته الثالثة تواليا والخامسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتابع اشبيلية نتائجه الرائعة بقيادة مدربه الجديد خوسيه لويس منديليبار عندما تغلب على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة.

وهو الفوز السادس لاشبيلية في ثماني مباريات بقيادة مينديليبار، خلفية الارجنتيني المقال من منصبه خورخي سامباولي، في الليغا (تعادل مرة واحدة وخسر مثلها)، فارتقى الى المركز العاشر برصيد 47 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف أوساسونا الثامن والفائز على ألميريا 3-1 السبت، وبالفارق ذاته أمام أتلتيك بلباو الذي مني بخسارة مذلة امام مضيفه فياريال 1-5 السبت أيضا.

واستعد اشبيلية جيدا لاستضافة يوفنتوس الايطالي الخميس المقبل في اياب نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” بعدما فرض التعادل 1-1 ذهابا في تورينو وكان قاب قوسين او ادنى من العودة بفوز غال لولا هدف التعادل الذي سجله فريق السيدة العجوز في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال بيتيس مع رايو فايكانو.