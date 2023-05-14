خليفة الخليفة يعلن سحب ترشحه من انتخابات مجلس الأمة 2023

أعلن خليفة محمد الخليفة انسحابه من انتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر إقامتها في 6 يونيو القادم.

وقال الخليفة: أخواني وأخواتي أبناء الدائرة الرابعة..

إن المشهد السياسي لا ينبأ بخير واليأس قد تسلل إلى جزء كبير من أبناء الشعب الكويتي، ولا يخفى على الجميع العملية الممنهجة لتكفير الناس بالديمقراطية لكثرة الحل والإبطال فنقول لهم بأن الشعب الكويتي في أحلك الظروف لم ولن يتخلى عن الدستور، كونه العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم.

ورسالتي إلى رموز العمل الوطني الحر ورموز المجالس السابقة الذين تركوها بصفحة بيضاء وتاريخ مشرف بأن لا تتركوا الشعب الكويتي يواجه آلة إعلامية ضخمة وعليكم المساهمة بتوجيه المشهد السياسي وتحفيز الشعب للمشاركة الفاعلة.

ويعلم الجميع أن إعلان خوضي للإنتخابات جاء بناءً على ظروف قد كتب الله انقضاءها، وكما عاهدت نفسي وعاهدتكم على الإنسحاب عند تمكن العم النائب السابق مرزوق الخليفة من خوض الانتخابات، وقد قررت سحب ترشحي دعماً وتوحيداً للصف ووحدة الكلمة .

أخواني وأخواتي أبناء الدائرة الرابعة .. لا يفوتني أن أشكر كل من ساندني خلال الأيام القليلة الماضية وأبدى لي الدعم والنصح، ولم ينجر للإشاعات المغرضة التي أطلقتها بعض الأنفس المريضة ظلماً وبهتانا .

وأخيرًا أتوجه للمولى عز وجل أن يبرم لهذا الشعب أمر خير وأن يولي علينا خيارنا .