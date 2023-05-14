جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف هدفين شرق قطاع غزة

قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد موقعين للرصد تابعين لحركة (حماس) شرق قطاع غزة دون وقوع إصابات وذلك بعد يوم من دخول التهدئة حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي إنه “ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة هاجمت دبابات الجيش موقعين عسكريين لحركة (حماس) في شمال قطاع غزة”.

ومن جانبها قالت (غرفة العمليات المشتركة) التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية “إن انطلاق صاروخ من غزة كان نتيجة خطأ فني”.

يأتي ذلك في أول يوم من سريان التهدئة بعد اتفاق أبرم بين حركة (الجهاد الإسلامي) وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية الليلة الماضية.