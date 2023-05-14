لاعب برايتون بيرفس إستوبينان يحتفل بتسجيل هدف

الدوري الإنكليزي: برايتون يسقط أرسنال بثلاثية في عقر داره ويضع مان سيتي على أعتاب حسم اللقب

14 مايو، 2023
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وجه برايتون ضربة قاضية لآمال مضيفه أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما حقق فوزا كبيرا ومستحقا عليه بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 81 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 36 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر) الذي لعب 35 لقاء فقط، وذلك قبل خوض الفريق اللندني مباراتيه الأخيرتين بالبطولة هذا الموسم.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، من أجل الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، دون النظر للقائي أرسنال المتبقيين في المسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 58 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب المسابقة، بعد خوضه 34 مباراة.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الباراجواياني خوليو إنسيسو التسجيل لمصلحة برايتون في الدقيقة 51، قبل أن يضيف التركي دينيز أونداف الهدف الثاني في الدقيقة .86

وتكفل الإكوادوري بيرفس إستوبينان بإحراز الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

المصدر
د ب أ
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14 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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