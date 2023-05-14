وفاة الممثل السوري محمد خرماشو عن عمر ناهز 71 عاماً

نعت نقابة الفنانين الفنان محمد خرماشو الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 71 عاماً، وشيع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.

انتسب خرماشو لنقابة الفنانين عام 1985، واشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينمائية، كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل نور، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري.

وكانت له مجموعة من الأعمال المسرحية، منها زوار الليل، عريس لبنت السلطان، زيارة الملكة، عطيل وثورة العبيد، وفي السينما شارك في فيلمي امرأة في الهاوية، ونزوات امرأة.

أما في الدراما التلفزيونية فظهر في مسلسل نزار قباني، البركان، حد السيف، حمام القيشاني، الخوالي، أخوة التراب، شام شريف، الخطوات الصعبة، حارة نسيها الزمن، بعد فوات الأوان، السنوات العجاف، والعديد من الأعمال الأخرى، وشارك في نحو 1000 ساعة دوبلاج دراما أفلام كرتون للأطفال.

كما شارك محمد خرماشو في المسلسل الشهير باب الحارة في أحداث المسلسل على مدار خمسة، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية “أبو حسن”، وظهر في الجزأين الرابع والخامس ضيف شرف.

ويعتبر مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.