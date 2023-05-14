لاعبو فينورد يحتفلون بلقب الدوري الهولندي

فينورد يتوج بلقب الدوري الهولندي لأول مرة منذ 2017

14 مايو، 2023
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حسم فينورد روتردام لقب الدوري الهولندي “الإريديفيزي” للمرة الأولى منذ موسم 2016/2017، وذلك للمرة الـ 16 في تاريخه.

ونجح فينورد روتردام في تحقيق الفوز على ضيفه “غو أهيد إيغلز” (3-0)، في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب “دي كويب”.

ورفع فينورد رصيده في صدارة الدوري الهولندي إلى النقطة 79 متقدماً بفارق 11 نقطة على ملاحقه المباشر “بي إس في إيندهوفن” (68 نقطة)، قبل جولتين على نهاية الدوري.

وتقدم المغربي أسامة الإدريسي في النتيجة للفريق المضيف في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف زميله خيمينيز النتيجة في الدقيقة 18.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، نجح باكياو في تسجيل الهدف الثالث للمتصدر ليحسم لقب الدوري لصالحه.

المصدر
الشرق
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14 مايو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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