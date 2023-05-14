اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة تعقد اجتماعها السادس

عقدت اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة اجتماعها السادس في دولة الكويت اليوم الاحد وقد ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي.

وقد تضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في اطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.