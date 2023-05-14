الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي ينذر الريال بثلاثية في إيفرتون

تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق انتصارا ثمينا 3 / صفر على مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته الجامحة في المسابقة، عقب تحقيقه فوزه الـ26 في البطولة خلال الموسم الحالي والـ11 على التوالي، إلى 85 نقطة من 35 لقاء، ليبقى متربعا على الصدارة.

ويتفوق فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي يخوض مباراته الـ36 في البطولة هذا الموسم ضد ضيفه برايتون في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وأصبح مانشستر سيتي، الذي لم يعرف سوى نغمة الفوز منذ تعادله 1 / 1 مع مضيفه نوتينجهام فورست في المرحلة الـ24 للبطولة، بحاجة للحصول على 6 نقاط فقط في مبارياته الثلاث المتبقية في المسابقة هذا الموسم، من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة في المواسم الستة الأخيرة، دون النظر لنتائج لقاءات أرسنال الثلاثة الأخيرة في المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تكبد خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم، عند 32 نقطة، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء، حيث ظل في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

وعلى ملعب (جوديسون بارك)، افتتح النجم الألماني إيلكاي جوندوجان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة .39

ورفع هالاند رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 36 هدفا، ليواصل التحليق في صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي، بفارق 9 أهداف أمام هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني.

بهذا الهدف، عزز هالاند، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله لسيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بتاريخ البطولة العريقة.

وحافظ جوندوجان على تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 51، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع ويواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية خلال فوز فريقه 2 / 1 على ضيفه ليدز يونايتد في المرحلة الماضية.

ووضع جوندوجان بصمته في آخر 6 أهداف لمانشستر سيتي في جميع البطولات، عقب تسجيله 4 أهداف وصناعته هدفين آخرين لزملائه.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع قوية قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، انتهى بالتعادل 1 / 1، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين لمباراة العودة، حيث يتطلع الفريق الإنجليزي للفوز على الفريق الملكي (حامل اللقب) لبلوغ المباراة النهائية في البطولة التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.

برينتفورد يعود للانتصارات

استعاد برينتفورد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وارتفع رصيد برينتفورد، الذي خسر صفر / 1 أمام مضيفه ليفربول في المرحلة الماضية، إلى 53 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، علما بأن هذا هو انتصاره الثالث خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في البطولة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الـ19 في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح بريان مبيومو التسجيل لمصلحة برينتفورد في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله يوان ويسا الهدف الثاني في الدقيقة 43.