“الكويتية” و”السعودية” توقعان اتفاقية الرمز المشترك

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، والخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية)، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية الرمز المشترك، والتي تعزز الشراكة الثنائية والاستراتيجية لصالح عملاء كلتا الشركتين، حيث أقيم حفل التوقيع يوم الاحد في المقر الرئيسي للخطوط الجوية السعودية في جدة، وكجزء من تعاونها في المشاركة بالرمز، ستضع كل شركة رمز التسويق الخاص بالشركة الأخرى على رحلاتها المشغلة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتبعها من خدمات أخرى، كما اتفقت الشركتان على توسيع جميع أنواع التعاون بين الخطوط وتنفيذ التعاون المتوقع خلال موسم الصيف 2023.

هذا وستساهم الاتفاقية بتقديم خدمات أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة تتيح لعملاء الشركتين الاستمتاع بتجربة سفر أفضل، كما ستعمل هذه الشراكة الجديدة على تعزيز العلاقة التجارية الودية القائمة منذ فترة طويلة بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية وترتقي بها إلى آفاق جديدة.

وتقوم الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل ست رحلات يومية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبالمثل، تقوم الخطوط الجوية العربية السعودية بتشغيل أربع رحلات يومية إلى الكويت.

ومن المتوقع من هذه الاتفاقية أن يتم تقديم مزايا عديدة للمسافرين على جميع رحلات التبادل بما في ذلك وسائل انهاء إجراءات السفر السلسة ونقل الأمتعة والاستمتاع بالراحة والرفاهية أثناء رحلتهم بالكامل حتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية بالإضافة إلى خيارات بديلة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي: “يسرنا التوقيع مع الخطوط الجوية العربية السعودية كشريك استراتيجي لهذه الاتفاقية الهامة والتي ستدعم عمليات الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية بين البلدين الشقيقين لآفاق جديدة وتتيح المزيد من خيارات السفر والتسهيلات للركاب الركام بالإضافة إلى النقل السلس لكافة أنواع الرحلات وخدمة جميع الشرائح سواء من رحلات العمل أو السياحة”.

وأضاف رزوقي: “سيتمكن الركاب من الحجز مباشرة على من خلال هذه الاتفاقية عبر مكاتب المبيعات الخاصة بالشركة أو من خلال الموقع والتطبيق الالكتروني وأخيراً مكاتب ووكالات السياحة والسفر وذلك إلى وجهات متعددة من خطوط تشغيل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى في جميع أنحاء العالم مثل تونس وأديس أبابا والرياض ولوس أنجلوس وواشنطن”.

وأشار رزوقي إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تأتي استمراراً للخطط الموضوعة من الخطوط الجوية الكويتية في إطار برنامج التحول “ما وراء التميز” الذي يقدم أفضل مستويات الخدمات المتميزة للعملاء الكرام، مبيناً أن الخطوط الجوية الكويتية تهدف إلى توفير أفضل خيارات في شبكتها المتنوعة على مستوى العالم سواء عبر رحلات الشركة المباشرة أو من خلال شراكات جديدة مع شركات طيران مرموقة مثل الخطوط الجوية العربية السعودية”. واختتم رزوقي حديثه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستعزز من عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتنميها فيما يعود بالفائدة على الجميع، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان للرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن/ إبراهيم الكشي وكلا الفريقين على جهودهم في إنجاح هذه الاتفاقية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن/ إبراهيم الكشي: “يسعدنا أن نتشارك مع الخطوط الجوية الكويتية في هذه الاتفاقية الهامة ونمنح المسافرين الفرصة لتجربة الضيافة ذات الشهرة العالمية على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أننا نتطلع إلى زيادة علاقتنا مع الخطوط الجوية الكويتية كشريك مهم واستراتيجي لتقديم عروض استثنائية وذات قيمة أفضل للمسافرين، مع تجارب سفر أكثر سلاسة”.

هذا وتعمل كل من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية أيضًا على دمج برنامج المسافر الدائم لرحلات التبادل ، بحيث يمكن مكافأة الركاب بمزايا هذه البرامج. علاوة على ذلك ، من المتوقع تقديم سبل أخرى للتعاون المتبادل في المستقبل وتوسيع الشراكة بين الشركتان.

وكجزء من التزامها بالاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، تقوم الخطوط الجوية العربية السعودية بربط المسافرين من أكثر من 100 وجهة حول العالم بالمملكة عبر مركزها الأكثر حداثة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومحطات رئيسية أخرى في جميع أنحاء المملكة.

هذا وجددت الخطوط الجوية العربية السعودية التزامها بتقديم أفضل الخدمات في فئتها وإطلاق مسارات جديدة لجذب العالم إلى المملكة العربية السعودية كجزء من “أجنحة رؤية 2030”. ووسعت الناقلة مؤخرًا شبكتها العالمية بخدمات جديدة إلى كانو في نيجيريا ، دار السلام في تنزانيا ، وبكين في جمهورية الصين ، ومطار جاتويك وبرمنغهام في المملكة المتحدة ، وجمهورية جيبوتي ، ونيس في فرنسا ، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وبالمثل ، تلتزم الخطوط الجوية الكويتية بتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام من خلال توسيع شبكة خطوطها حول العالم وتقديم خدمات متميزة واستثنائية ، حيث أضافت مؤخرًا 13 وجهة في جدول الموسم الصيفي إلى أثينا في اليونان ، وأنطاليا في تركيا ، ونيس في فرنسا ، وملقا في إسبانيا.