وزير التربية الدكتور حمد العدواني يستقبل وفد الطلبة الفائزين في المسابقة العربية ال14 للروبوت

وزير التربية: فخورون بالإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققها طلبتنا في المحافل العلمية بالخارج

14 مايو، 2023
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أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني اليوم الاحد عن فخره واعتزازه بما حققه ابنائنا الطلبة من مراكز متقدمة وإنجازات في الفعاليات والمسابقات التي يشاركون فيها بالخارج وتمثيلهم للكويت خير تمثيل في المحافل العلمية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (التربية) عقب استقبال الوزير العدواني وفد الطلبة الفائزين في المسابقة العربية ال14 للروبوت التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة الاسبوع الماضي.

وقال العدواني وفق البيان إن الوزارة تمضي قدما بوضع الخطط والمشاريع التربوية في سبيل تطوير التدريس والرعاية التعليمية لأبنائها الطلبة بما ينعكس إيجابيا على مستويات الطلبة التعليمية والثقافية.

وتقدم بالتهنئة للطلبة الفائزين بالميداليات وأولياء أمورهم ومنتسبي الوزارة المشاركين بهذه المسابقة على هذه الإنجازات المميزة والتي اثمرت عن تحقيق خمس جوائز متقدمة على مستوى الدول الخليجية والعربية المشاركة.

المصدر
كونا
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14 مايو، 2023
0 26 أقل من دقيقة

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