سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة عبدالكريم عبدالقادر المزين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد أبناء الوطن المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين مستذكرا سموه حفظه الله مناقب الفقيد ومسيرة عطائه الفنية في الوطن العزيز الحافلة بالإبداع وإسهاماته بإثراء الحركة الفنية في الوطن العزيز لاسيما في ما شدى بحب الوطن والتي ستظل راسخة في الأذهان سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين ضمنها سموه رعاه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد أبناء الوطن المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين مستذكرا سموه رعاه الله مناقب الفقيد وما قدمه عبر رحلة عطاء تجاوزت الستين عاما التي أثرى خلالها الساحة الفنية لاسيما في ما شدى بحب الوطن والتي ستظل راسخة بالوجدان مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.