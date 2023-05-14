41 مرشحا ومرشحة في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

41 مرشحا ومرشحة في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

تقدم 41 مرشحا ومرشحة (35 ذكور – 6 إناث) اليوم الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارةالداخلية بطلبات الترشيح في عاشر أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في ال6 من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح خلال أيام التسجيل العشرة 254 مرشحا (239 ذكور – 15 إناث) في حين أن صافي عدد المرشحين 252 مرشحا بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم العاشر والأخير لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2023) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى ثلاثة مرشحين (1 ذكور – 2 إناث) وهم:(ساره حسين الدابي – صالح محمد العنزي – عنود خالد العنزي).

الدائرة الثانية 11 مرشحا (9 ذكور – 2 إناث) وهم:(ابراهيم مطلق الضفيري – جابر مرزوق البذالي – جاسم محمد دشتي – سلمان صالح العطار – عبدالعزيز علي النقي – عبدالعزيز فيصل البذالي – فاطمه حسين غلوم – فهد سماوى الضفيري – ناصر عبدالرحمن العبيدي – ناصر عبدالله دشتي – وداد عبدالمجيد حبيب).

الدائرة الثالثة 11 مرشحا (10 ذكور – 1 إناث) وهم:( احمد علي الفيلكاوي – باسم علي السعد – حسن علي محمد – خليفه خليل التميمي – داود سلمان العميري – عبدالرزاق محمد حيدر – عبدالله صقر الخشم – غاده مشاري العتيبي – فهد سعد النخيلان – محمد سالم الجويهل – وليد محمد الناصر).

الدائرة الرابعة 12 مرشحا (11 ذكور – 1 إناث) وهم:(احمد علي ارشيد – بدرى سعيدان الماجدي – جمعان عوض العازمي – حمدان محمد العتيبي – خالد رفاعي الشليمي – زيد عقيل المطيري – سليمان رجب المعيوف – عوض خلف العنزي – مطلق عويد العنزي – نايف مصلط العدواني – نور عبدالله المطيري – يوسف سرحان الهندال).

الدائرة الخامسة أربعة مرشحين (ذكور) وهم:(طارق جاسم الضفيري – عايض محسن العجمي – عبدالمحسن يوسف المقاطع – مانع محمد العجمي).

يذكر أن باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام (أي حتى تاريخ 30 مايو الجاري) وذلك وفقا لقانون الانتخاب.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ الخامس من مايو الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال17 (أمة 2023) وأغلق نهاية الدوام الرسمي اليوم (عاشر أيام فتح باب الترشح).