سلطات الاحتلال تعيد فتح معابر قطاع غزة والمجال البحري امام الصيادين

اعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد فتح معابر قطاع غزة لدخول البضائع والمرضى بكلا الاتجاهين الى جانب فتح المجال البحري امام الصيادين بعد اغلاق دام خمسة أيام بسبب العدوان على غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاحتلال الإسرائيلي قام بفتح المجال البحري للصيادين الفلسطينيين من 6 الى 15 ميل بحري.

بدورها قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في تصريح صحفي ان الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم رسميا بفتح معبر (كرم أبو سالم) التجاري لدخول المواد الغذائية والاعلاف والوقود.

ومن جهته قال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود هشام عدوان في تصريح مماثل ان الاحتلال قام بفتح معبر بيت حانون (ايرز) شمال القطاع بكلا الاتجاهين لدخول المرضى والعمال.

جاء ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الليلة الماضية بوساطة مصرية بعد عدوان دام خمسة أيام استشهد خلاله 33 فلسطينيا واصيب 190 اخرين الى جانب تدمير عشرات البنايات السكنية.