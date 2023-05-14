وزير الخارجية الامريكي: الكويت تقود قاطرة جهود المفوضة السامية للاجئين وهي اكبر المناحين في الشرق الاوسط

قال وزير الخارجيةالامريكي انتوني بلينكن ان دولة الكويت تقود قاطرة جهود المفوضية السامية للاجئين مع استمرارها في دعم الجهود الانسانية حول العالم وباعتبارها ايضا اكبر المانحين في منطقة الشرق الاوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل العشاءالسنوي الذي اقامته الليلة الماضية المؤسسة الكويتية – الأمريكية لدعم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملها المؤثر في جميع أنحاء العالم والتي تقيمها حرم وزير الخارجية الكويتي الشيخة ريما الصباح.

واشاد بلينكن بدور الشيخة ريما الاستثنائي وريادتها في جمع أكثر من 20 مليون دولار منذ تأسيسها وترأسها حفلات العشاء السنوية للمؤسسة الكويتية الامريكية موضحا ان ” هذا الحفل يؤكد أن دعم اللاجئين هو تحد لا يمكننا حله بمفردنا فنحن بحاجة مستمرة الى شركاء ونحتاج إلى شركاء في جميع المجالات ولهذا نحن ممتنون لشراكتنا مع الكويت في هذا المسعى”.

واعتبر ان “هذه المناسبة تسلط الضوء على الشراكة القوية والمتنامية بين الكويت والولايات المتحدة ويجعلهما اقرب لدعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم”.

وركزت المؤسسة في حفلها السنوي هذا العام على أزمة اللاجئين العالمية اذ ان اكثر من 100 مليون شخص حول العالم فروا من منازلهم وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.

وشارك في الحفل شخصيات سياسية مهمة يتقدمهم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ووزيرة التجارة الامريكية جينا ريموندو الى جانب السيدة الاولى حرم الرئيس الامريكي جيل بايدن وسفيرة النوايا الحسنة الممثلة كايت بلانشيت.

وبهذه المناسبة اعربت الشيخة ريما عن شكرها وتقديرها الخاص للشخصيات المرموقة التي حضرت الحفل ولكل الداعمين والمتبرعين واشادت بدور المفاوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وفريقه على الدور الذي يؤدونه لمساعدة ملايين الاشخاص هم في امس الحاجة للمساعدة.

واكدت الشيخة ريما انه بفضل سخاء المانحين تم مرة اخرى النجاح في جمع نحو مليون دولار لمفوضية اللاجئين.

من جانبه شدد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح على الدور الحيوي لمفوضية اللاجئين وندائها العاجل للتحرك.

وقال إن الكويت فخورة بكونها من الداعمين للمفوضية منذ فترة طويلة حيث بلغت مساهماتها خلال السنوات العشر الماضية مايقارب من نصف مليار دولار أمريكي مضيفا ان ذلك “جعل الكويت أكبر مانح للمفوضية في المنطقة”.

واضاف الشيخ سالم ان الاموال الكويتية ساهمت في توفير المساعدات الإنسانية الطارئة والحماية لملايين الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم مشيرا الى ان الكويت تقوم في هذه الاثناء بتقديم المساعدة للسودان وأوكرانيا.

واعتبر ان “هذا الالتزام العميق من جانب الكويت لم يأت من محض الصدفة وانما من روح الانسانية المحفورة في تاريخ وروح وقيم الكويتيين جميعا”.

واكد الشيخ سالم من جهة اخرى ان العلاقة بين الكويت والولايات المتحدة قوية اليوم كما كانت في أي وقت مضى مشيرا الى أن البلدين يعملان ضمن السعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار العالميين والالتزام القوي بالنظام الدولي القائم على القواعد المتعارف عليها.

وقال “اننا في الكويت نظل مخلصين في بناء الجسور والعمل كوسطاء نزهاء ومحايدين وصانعي سلام وسنظل كذلك على الدوام “.

بدوره اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره الخالص للشيخة ريما على الخدمة المتميزة التي تقدمها كسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية.

واشاد بدور الكويت باعتبارها “رمز الحكمة والتضامن وبناء الجسور وتحمل رسالة السلام” مؤكدا انه سيظل يتذكر سخاء الكويت حكومة وشعبا ولن ينساه ابدا.

يذكر ان من بين المشاركين في الحفل المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وأعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز وجو مانشين وإد ماركي وبوب مينينديز .

كما حضر كبير مستشاري الرئيس مايك دونيلون ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت والمنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوشستين.

وحضر الحفل ايضا سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح وسفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسفراء الأردن والمملكة المتحدة وأوكرانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وممثلي دول أخرى.