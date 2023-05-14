“السكنية”: استخدام الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات المواطنين وانجاز المعاملات

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اطلاق مشروع جديد للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم عبر تطبيق الواتساب يعمل وفق نظام الذكاء الاصطناعي Chatbot.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد إن فكرة المشروع جاءت لتفعيل الرد الالكتروني على استفسارات المواطنين من خلال الرقم المخصص لخدمة الواتساب 1888840 دون تكبد عناء الحضور لاستفسار عن خدمات أو معاملات خاصة بأصحاب الطلبات.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة ستدعم “الرد على الاستفسارات في وقت قياسي وتقديم إجابات فورية للمستخدمين والتسهيل على المواطن للحصول على المعلومات وربط المشروع مع الموقع الالكتروني للمؤسسة ومع الخدمات الالكترونية في تطبيق سهل الحكومي”.

وبينت أن الذكاء الاصطناعي المستخدم يحاكي بطريقة ذكية المحادثات البشرية ويجيب عن طريق الكتابة على الاستفسارات الخاصة بالأسئلة الشائعة ومواعيد العمل في ادارات المؤسسة والخدمات الاسكانية المختلفة.

وأفادت أن المشروع أطلق ضمن مرحلته الأولى وسيكون تحت التطوير والملاحظة المستمرة لتوفير أكبر قدر من الخدمات.

ولفتت إلى أن المواطن يمكنه طباعة قرار التخصيص أو التقدم لطلب التخصيص على وحدة سكنية وتغيير المنطقة من خلال توجيهه الى الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي.

وأكدت أن الخدمة في طورها التجريبي ستكون مخصصة للرد على استفسارات المواطنين عن طريق الرد الالي فقط ودراسة اكثر الاستفسارات شيوعا واعداد الإجابات المناسبة لها الى جانب خدمات مواعيد الاستقبال والخدمات الإسكانية المقدمة.

وأوضحت أن الخدمات التي تضمنها الخدمة الآلية في المرحلة الثانية هي الرد على الاستفسارات من خلال الرد الآلي وموظف قسم الاتصال للحالات غير النمطية وربط المشروع مع نظام المعلومات المدنية (تطبيق هويتي) ومع نظام المؤسسة لبيان بعض المعلومات الخاصة للمواطن طالب الخدمة.

وذكرت أن هذه الخدمة تعتبر من المشاريع التطويرية الواردة في خطة المؤسسة الاستراتيجية لافتة إلى أن العمل مستمر نحو التحول الالكتروني والرقمي تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين وتقديم خدمات تنافسية اضافة الى الرؤية المستقبلية التي تتضمن تفعيل مشروع انجاز المعاملات عبر التواصل المرئي بين موظفي المؤسسة والمواطنين.