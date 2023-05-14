الداخلية: ضبط 219 مخالفاً بعدد من المناطق

في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، وبتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس في تكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية المخالفة بمختلف مناطق البلاد، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية المشتركة ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة في مناطق العبدلي والوفرة، وجواخير كبد، وبرايح سالم في منطقة السالمية، من ضبط 219 مخالف لقانون الإقامة والعمل في البلاد.

وجاء ذلك من خلال إقامة النقاط التفتيشية الموزعة على تلك المناطق من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بمشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، وتم إحالتهم لجهة الإختصاص وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .