بلدية الكويت تطلق حملة النظافة “ديرتنا تستاهل” لمدة شهرين

أعلنت بلدية الكويت انطلاق حملة (ديرتنا تستاهل) وتستمر فعالياتها حتى 13 يوليو المقبل تحت شعار (ديرتنا تستاهل شارك معنا.. بيئة نظيفة..حياة جميلة).

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت مشعل العازمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد إن الحملة تهدف الى غرس العادات الصحية السليمة بما يخص النظافة العامة وصحة البيئة وترسيخها للنشء للأجيال القادمة.

ولفت العازمي الى أن الحملة تهدف الى وتوعية الجمهور بنشر وتعميق مفهوم النظافة العامة وحماية البيئة من حيث عدم القاء القمامة والنفايات في الأماكن غير المخصصة لها والالتزام بمواعيد اخراج القمامة المحددة.

وأشار الى انها تهدف أيضا الى توعية الجمهور بالآثار الإيجابية والسلبية فيما يخص النظافة العامة وصحة البيئة وعلاقتهم بالحفاظ على الصحة العامة واجراء مسح شامل ورصد دقيق وتقييم للأماكن والمواقع التي يتطلب تكثيف خدمات النظافة بها واجراء اللازم نحو الملاحظات الواردة.

وقال العازمي إن الحملة تهدف أيضا الى زيادة معدل النظافة وإزالة المخلفات المتراكمة مع التوعية بأهميتها وانعكاسها على الشكل الحضاري للدولة والشعب.

وأشار الى أن آلية تنفيذ الحملة تشمل التوعية الإعلامية من خلال حملة توعوية واسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة البشرية من خلال مشاركة جميع الكوادر البشرية الإدارية والفنية والقانونية في بلدية الكويت والاستعانة ببعض الأفراد من خارج البلدية ضمن بعض الاختصاصات.

ولفت الى ان الآلية تشمل كذلك مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ممثلا بوزارات الدولة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة الفعلية في أعمال التنظيف والمحافظة على صحة البيئة.

وأوضح انها تشمل أيضا توفير الآليات والمعدات والأدوات والعمالة لتنفيذ أعمال النظافة العامة المطلوبة في جميع المحافظات واجراء اللازم نحو الملاحظات والشكاوى الواردة إن وجدت لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الحملة.

وقال العازمي انه سيتم توعية الجميع والمناشدة بمراعاة والالتزام والتقيد بالقوانين المقررة والمنظمة للنظافة العامة لافتا الى انه سيتم منح المخالفين مهلة للمصالحة وإزالة المخالفة وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وأشار الى انه سيكون هناك تطبيق لبند الثواب والعقاب على موظفي البلدية مشيرا الى ان تقديم خدمة النظافة هو أساس عملنا وهناك متابعة من الوزير ومدير عام البلدية على أماكن المخالفة ومدى الالتزام وقيام شركات النظافة القيام بعملها والمطلوب منها.

وأكد العازمي انه سيتم تطبيق لائحة النظافة لمن لا يقوم برفع النفايات الخاصة به في مختلف الأماكن وسيتم إعادة التوزيع العادل للمفتشين على المحافظات الست للقيام بالعمل على أفضل وجه.