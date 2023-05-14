الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يشيد بدور قطر وجهودها في التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة

14 مايو، 2023
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بجهود قطر الدبلوماسية ودورها الكبير في التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال البديوي في بيان إن الدبلوماسية القطرية استطاعت التعامل مع العديد من القضايا الدولية والإقليمية والسعي لحلها بالطرق السلمية.

وثمن الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها مصر في التواصل مع الأطراف وتسخيرها كافة جهودها للمساهمة في إقامة التهدئة ووقف إطلاق النار.

وجدد البديوي موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى ضرورة الإسراع إلى وضع حل عادل وشامل ودائم للصراع يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وعلى حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر
كونا
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14 مايو، 2023
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