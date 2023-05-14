“زين-عمانتل الدولية” (ZOI) قطب دولي جديد سيحدث ثورة في أعمال الجملة بقطاع الاتصالات

أعلنت كل من مجموعة زين للاتصالات – المشغل الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في 7 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – والشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” – المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان والرائدة في مجال أعمال الجملة على المستوى الاقليمي – عن إطلاق شركة “زين-عمانتل الدولية (ZOI)” كشركة مستقلة تعني بمجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات .

وكشف البيان الصحافي المشترك أن هذا الكيان الجديد سيكون الأول من نوعه، ومن المنتظر أن يقوم بإحداث ثورة في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات، عبر توفير سلسلة من الحلول والخدمات تجمع بين أفضل ما تقدمه مجموعة زين وعمانتل، وإتاحة مستوى جديد من الدعم وجودة الخدمة لعملائهما في جميع الأسواق العالمية.

وستقدم شركة “زين – عمانتل الدولية” ZOI دفعةً قوية لقطاع الاتصالات، فمن المتوقع أن ينتج عن هذه الشراكة ولادة قطب دولي جديد، بفضل التواجد الواسع لمجموعة زين في أسواق المنطقة، ونجاح أعمالها في قطاعات التجزئة والخدمات الرقمية، وأيضا بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها عمانتل في مجال أعمال الجملة على المستوى الدولي، وشبكاتها المتكاملة من الكابلات البرية والبحرية.

وستحرص شركة “زين – عمانتل الدولية” على تلبية كافة احتياجات قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بقطاع أعمال الجملة، إلى جانب توفير الخدمات إلى المشغلين الدوليين، ومراكز البيانات، والشركات العملاقة، ومزودي المحتوى، والخدمات السحابية لمن يتطلعون إلى الحصول على تلك الخدمات في أسواق المنطقة.

وستعمل شركة “زين – عمانتل الدولية” على إدارة كافة متطلبات الشركتين من أعمال الجملة في 8 دول لخدمة أكثر من 55 مليون عميل، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة ستعمل على تحسين أداء أعمال الجملة، من خلال خفض التكاليف التشغيلية والارتقاء بمستوى التنافسية عبر إتاحة أفضل الخدمات ذات الاستجابة السريعة، وتوفير السعات الكبيرة في المجالات التي تقدم خدماتها فيها.

وبمناسبة الإعلان عن إطلاق شركة ” زين – عمانتل الدولية ” قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي ” تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية المستوى الجديد من التعاون في هذا القطاع ووتيرة تطوره، فهي تمثل إنجازاً فريداً لاستراتيجية زين 4Sight التي تبحث عن فرص النمو المجدية في القطاع الرقمي، إلى جانب أنها تُبرز التزامنا في تطوير نمط أعمالنا وتوسيع نطاق عملياتنا، بما يضمن توفير خدمات متميزة لعملائنا”.

وأضاف الخرافي قائلا” نستهدف من إطلاق ZOI إلى بناء كيان عالمي بارز في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات بما يعود بفوائد مالية وتجارية على مجموعة زين وعمانتل، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستعمل على تطوير نمط عملياتنا “.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في عمانتل طلال بن سعيد المعمري على أهمية هذه الشراكة بقوله” تعكس شركة ZOI التزامنا المتواصل في الارتقاء بأعمال الجملة في مجموعة عمانتل على المستوى الإقليمي، إلى مزود عالمي بارز في هذا القطاع.

وأضاف المعمري قائلا ” لاشك أن شركة ZOI ستشكل بوابة نحو العالمية من خلال الجمع بين الإمكانيات الكبيرة لعمانتل ومجموعة زين، وهي العوامل التي تجعل من شركة ZOI الشريك الأمثل للعملاء، خاصة لما تمتلكه من حضور دولي مميز في قطاع الاتصالات”.

الجدير بالذكر أن شركة ZOI ستعمل بالتعاون مع كل من مجموعة زين وعمانتل لضمان استمرارية حصول عملائهما على خدمات أعمال الجملة بشكل مميز ومتطور، التي ستشمل الوصول العالمي للإنترنت، والربط والمكالمات الصوتية، والتجوال الدولي، والرسائل النصية، وغيرها، كما ستضطلع شركة ZOI بالتعاون مع شركائها في تحالفات مختلفة بالاستثمار بعددٍ من المشروعات البارزة التي تشمل تطوير مجموعة من الكابلات البحرية الجديدة مثل ’بلو-رامان‘ و’أفريقيا 1‘ و’خط جدة – مارسيليا‘، فضلاً عن شبكة واسعة من الكابلات البرية التي ستربط معظم الدول الإقليمية ببعضها البعض عبر شبكات هي الأكثر تطوراً، التي ستعمل بدورها على ربط محطات إرساء الكابلات البحرية ومراكز البيانات التي تتخذ من المنطقة مقرات لها، وهذا من شأنه أن يعزز من ترسيخ منظومة اتصالات دولية جديدة كلياً في أسواق الشرق الأوسط.

وقد تم تعيين سهيل قادر في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ( زين – عمانتل الدولية ZOI )، حيث يتمتّع بسجلٍ حافل من الإنجازات والنجاحات التي حققها عبر سنوات طويلة من الخبرة، فهو كان مسؤولاً عن إدارة عمليات تطوير وتوسيع وحدة أعمال الجملة في عمانتل، وطوال فترة 13 عاماً شغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الجملة في الشركة، تمكّن سهيل قادر من الارتقاء بمكانة عمانتل لتكون ضمن الرواد في هذا القطاع، فضلاً عن مساهمته في تحقيق زيادة كبيرة في عائداتها.

وشهدت وحدة أعمال الجملة في عمانتل تحت قيادة سهيل قادر تحولاَ جذرياً أثمر عن الاستثمار في أكثر من 20 كابل للاتصالات البحرية، واستضافة كبرى شركات توفير المحتوى العالمية، وربط شبكة عمانتل بشكل مباشر مع جميع مشغلي الاتصالات العالميين، فضلاً عن توفير تغطية أكثر شمولاً لخدمات التجوال الدولي في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال سهيل قادر “بلغت أسواق المنطقة مرحلة النضج فيما يتعلق بنطاق خدمات أعمال الجملة وأنماطها الاستهلاكية، لذلك فإن هذه الشراكة الاستراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتتماشى مع التوجهات والمتطلبات العالمية الحالية”.

وأضاف قائلا “نتطلع في شركة ZOI المملوكة لمجموعتين رائدتين في قطاع الاتصالات، أن نوفر خدمات متميزة للعملاء الإقليميين والعالميين على حد سواء، وتوفير قيمة إضافية وخدمات فريدة لكافة الأطراف المعنية ضمن نطاق أعمالنا”.

الجدير بالذكر أيضا أن شركة ZOI الجديدة تستعد لتتبوء مكانة متميزة ولعب دوراً بارزاً في إعادة تشكيل مشهد أعمال الجملة في قطاع الاتصالات، عبر توفيرها مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول التي تلبي الطلب المتنامي العالمي لعملاء أعمال الجملة، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعتي زين وعمانتل تجسّد تكاملاً فريداً في مجال أعمال الجملة، فضلاً عن أنها تهدف إلى تعزيز عملياتهما الدولية ورفع مستوى استثماراتهما.