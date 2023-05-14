الداخلية: البرجس يقوم بزيارة إلى مقر إدارة شؤون الإنتخابات

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الأحد الموافق 2023/5/14 بزيارة الي إدارة شؤون الإنتخابات يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب، وكان في استقبالهم عميد حقوقي د. احمد الهاجري مدير إدارة شئوون الانتخابات والعقيد د. /عبدالعزيز شامان رئيس قسم المعلومات اطلع خلالها على آلية سير العمل وقنوات التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية والجهات الأخرى المشاركة في الإشراف والتنظيم على انتخابات مجلس الأمة 2023 المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6.

واستمع الفريق البرجس أثناء الزيارة إلى المهام والمسؤوليات المنوطه بإدارة الانتخابات وكذلك المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات الفنية التي تضمن نجاح العملية الانتخابية ، كما تفقد الصناديق وتأكد من توافر كافة الامكانيات التي تساهم في التيسير والتسهيل على الناخبين والمرشحين ووسائل الاعلام.

ووجه بضرورة العمل على معالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وطرح الحلول والمعالجات ، مشدداً على الحرص أن تكون الأجهزة الأمنية على استعداد تام وجاهزية عالية للتعامل مع أى طارئ، بما يوفر الطمأنينة للناخبين والمرشحين ويظهر الصورة الديمقراطية الحقيقية لدولة لكويت.