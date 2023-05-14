إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الاغاثية والطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أمله بأن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني مؤكدا ان الجمعية تعمل على تكثيف جهودها لتقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك.

وأكد الزيد استمرار المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي مشيرا إلى أن دولة الكويت من أوائل الدول التي أولت اهتماما للظروف الراهنة في السودان واستجابت على الفور للواجب الإنساني عبر تقديم كل أوجه المساعدة والدعم.

وقال ان العمل الإنساني الكويتي يأتي انطلاقا من حرص القيادة العليا على دعم الأعمال الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع المساعدات للمكنوبين والمتضررين حول العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.