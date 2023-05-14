زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا

وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، في ولاية ملاطية بوسط تركيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء “الاناضول” التركية، اليوم الاحد.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان لها، أن مركز الزلزال قضاء “بطال غازي”.

وأضافت “آفاد” أن الزلزال وقع على عمق 7.47 كيلومترات.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط /فبرايرالماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.