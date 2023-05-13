وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي في سوريا

وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي في سوريا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من بيدرسون.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.